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TOP,Новости,Экономика

КС: порядок финансирования LRT не противоречит Конституции

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Порядок финансирования литовской национальной теле-радиовещательной компании Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) не противоречит Конституции, заявил во вторник Конституционный суд (КС). 

По мнению КС, автоматическое вычисление бюджета LRT по сборам подоходного налога населения и акцизов обеспечивает то, что национальный транслятор защищен от политического давления в связи с его деятельностью. 

«Такое правовое регулирование создает предпосылки для защиты организационной и редакционной независимости общественного транслятора»,  – заявил во вторник вечером председатель КС Дайнюс Жалимас, представляя постановление суда. 

КС отмечает, что риск независимости LRT возник бы в случае, если бы правительство и сейм имели бы широкие полномочия ежегодно определять бюджет LRT, особенно с учетом того, что национальный транслятор не может получать доходов от рекламы.  

Однако КС признал, что Конституции противоречат некоторые законы, которые закрепляют конкретное предварительное финансирование фондов и программ, предусматривая его размер как определенный процент от акцизов и налогов. 

Это дело КС рассматривал по просьбе правительства, которое утверждало, что порядок финансирования программ и фондов  LRT ограничивает конституционные полномочия правительства и сейма планировать и утверждать госбюджет. 

Руководство  литовской национальной теле-радиовещательной компании называло обращение Кабмина в КС давлением. Премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что подобные претензии не обоснованы, поскольку правительство обратилось не только по поводу LRT, но и всех учреждений и фондов, для которых предусмотрено спецфинансирование. 

По закону, размер средств, выделяемых ежегодно LRT из госбюджета, составляет  1,5% поступлений государственного и муниципальных бюджетов от подоходного налога и 1,3% доходов от акцизов за позапрошлый год. 

Бюджет LRT в 2020 составляет 46,3 млн евро. В следующем году он должен вырасти до 53,8 млн евро, однако в проекте госбюджета предусмотрено ограничение, чтобы в 2021 году LRT могло воспользоваться не более чем 51 млн. 674 тыс. евро, а на оставшиеся 2 млн. 120 тыс. евро гостелерадио должно получить одобрение Минфина. 

Коммерческие СМИ обжаловали порядок финансирования LRT в Ервокомиссии.

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