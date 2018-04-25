Litgrid завершила этап расширения LitPol Link, важный для синхронизации

Фото enmin.lrv.lt

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid завершил важный для синхронизации с ЛЭП Западной Европы проект расширения перемычки LitPol Link – реконструкцию наземных ЛЭП в 110 киловольт Алитус-Пренай, Алитус-Игляука, Алитус -Шештокай.

В ходе реконструкции на отрезках всех трех линий, находящихся у алитусской трансформаторной станции, были заменены на подземные кабели, сообщила компания.

«Инфраструктура, находящаяся рядом с Алитусом, является основополагающей для всего проекта синхронизации, поскольку именно через перемычку LitPol Link будет синхронизироваться частота сетей Балтийских стран и континентальной Европы», – отметила в пресс-релизе директор департамента стратегической инфраструктуры компании Litgrid Герда Красауске.

Работы подряда на линиях в 110 киловольт завершены и линии подключены к сети на минувшей неделе. Стоимость расширения проекта LitPol Link составляет 26,2 млн. евро.

В данный момент Litgrid продолжает проект второй обязательной перемычки с Польшей Harmony Link, который через Балтийское море соединит Клайпеду и Пуцк.