Ксендза будут судить за хранение фото и видеозаписей с детской порнографией

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Паневежская окружная прокуратура передала в суд дело, в котором ксендз из исторического региона Литвы Аукштайтия обвиняется в хранении фотографий и видеозаписей с детской порнографией.

Как сообщила в среду прокуратура, досудебное расследование в отношении этого католического священника было начато во время проведения правоохраной другого расследования в связи с аналогичными преступными деяниями.

Поначалу было установлено, что материалами порнографического характера через приложение социальных сетей Messenger делится с другими лицами один ксендз Шяуляйской епархии. В числе его адресатов был и ксендз одного прихода Паневежской епархии.

В ходе досудебного расследования в компьютере аукштайтийского священника было обнаружено много фотографий и видеозаписей порнографического характера. Эксперты Службы инспектора журналистской этики констатировали, что не менее чем в 53-х файлах имеются видеозаписи и фотоснимки порнографического характера, на которых изображены дети до 18 лет, или дети, которые подаются как дети.

По словам возглавлявшего досудебное расследование прокурора Ричардаса Юозайниса, обвиняемый признает свою вину.

Среди записей в компьютере этого ксендза была 31 фотография из базы данных о сексуальной эксплуатации детей Интерпола.

Как информировали BNS в Паневежской епархии, этот священник уже отстранен от всех должностей.