Культурное наследие Украины находится под угрозой: ЮНЕСКО усиливает меры защиты

Эмблема для обозначения и защиты культурных объектов от бомбардировок

«Первая задача — обозначить объекты и памятники культурного наследия и напомнить об их особом статусе как охраняемых районов в соответствии с международным правом», — пояснила Генеральный директор ЮНЕСКО. Организация поддерживает контакты с украинскими властями в целях обозначения культурных объектов и памятников отличительной эмблемой «Голубой щит» Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта во избежание преднамеренного или случайного ущерба.

Объекты, включенные в список Всемирного наследия, такие как объект «Киев: Софийский собор и связанные с ним монастырские строения, Киево-Печерская лавра», считаются приоритетными. Процесс маркировки стартовал в эти выходные на объекте «Ансамбль исторического центра Львова».

Спутниковый мониторинг повреждений

ЮНЕСКО совместно со своим партнером ЮНИТАР (Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций) также анализирует спутниковые снимки приоритетных объектов, которые находятся под угрозой или уже подверглись воздействию, в целях оценки ущерба.

«На сегодняшний день этой системой мониторинга охвачено уже около десятка приоритетных объектов, включая объекты Всемирного наследия», — заявил Лазар Элунду Ассомо, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, были установлены контакты с гражданским обществом, специалистами и практиками, занимающимися вопросами живого наследия, в отношении воздействия кризиса на положение творческих работников и культурных учреждений.

Удовлетворение потребностей украинских специалистов в области культуры

На 9 и 10 марта 2022 года запланированы новые встречи с украинскими специалистами в области культуры: руководителями объектов Всемирного наследия, директорами музеев и специалистами, отвечающими за недвижимые и движимые объекты наследия, с целью выявления насущных потребностей.

Для удовлетворения этих потребностей ЮНЕСКО мобилизует международных партнеров в ходе совещания по координации мер реагирования в чрезвычайных ситуациях с участием ЮНИТАР, Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ), Международного комитета «Голубой щит», Международного совета музеев (ИКОМ), Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и ALIPH, среди прочих.

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