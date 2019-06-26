Кушнер представил экономическую часть «сделки века»

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Во вторник, 25 июня, в Манаме, столице Бахрейна, открылась двухдневная международная конференция «Мир во имя процветания», организованная по инициативе США.

В конференции участвуют делегации из многих арабских стран, в частности представители Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании. Палестинская администрация отказалась от участия в этом форуме и отвергла «сделку века» еще до ее публикации, однако на конференцию прибыли некоторые бизнесмены из ПА.

Конференция началась с выступления зятя и советника президента США Джареда Кушнера, который представил экономическую часть «сделки века».

Джаред Кушнер сказал, что после изучения тех изменения, которые привели к процветанию Сингапура, Южной Кореи, Перу, Китая и США, был составлен подробный всеобъемлющий экономический план по развитию Палестины. Он отметил, что этот план является уникальным для всего региона.

Перейдя к самому плану, Кушнер отметил, что он состоит из нескольких пунктов. Первый — реализация экономического потенциала палестинцев и региона путем создания необходимой инфраструктуры в Газе, поощрение частного сектора и создание связей, а также региональная интеграция.

Второе — расширение возможностей палестинского народа, создание новых рабочих мест, улучшение системы образования, привлечение инвестиции в здравоохранение и повышение уровня жизни.

Третье — расширение прав и возможностей палестинского правительства за счет создания деловой среды, укрепления местных органов власти и борьбы с коррупцией.

Кушнер заявил, что авторы плана уверены, что со временем можно удвоить годовой ВВП Палестины, создать миллионы рабочих мест, сократить уровень бедности и безработицы на 50%.

Стоимость программы, рассчитанной на десять лет, оценивается в 50 миллиардов долларов, из которых 13 миллиардов — это гранты, 25 миллиардов — субсидированные кредиты, 11 миллиардов — частный капитал.

Детали экономической части «сделки века» были опубликованы еще 22 июня. Официальные источники в Белом доме сообщили в минувшую субботу агентству Reuters, что программа предусматривает создание международного фонда, средства которого будут направлены на развитие экономики автономии и арабских стран региона, а также на строительство коридора, соединяющего Газу с Западным берегом. Вся программа состоит из 179 проектов, и ее общая стоимость оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. 28 миллиардов будут инвестированы в развитие экономики Палестинской автономии и сектора Газы, 7,5 миллиардов будут переведены в Иорданию, 9 миллиардов в Египет, а шесть миллиардов в Ливан. Стоимость создания коридора между Газой и Западным берегом оценивается в пять миллиардов долларов. Одним из важных направлений авторы проекта называют создание «туристической индустрии» Палестинской автономии. Отдельным параграфом данной части «сделки века» являются проекты на Синайском полуострове.

Эксперты оценивают шансы «сделки века» на успех как крайне низкие. Ливан уже заявил, что отказывается от «американских миллиардов», в обмен за которые Бейрут должен был бы предоставить постоянный статус беженцам из ПА.