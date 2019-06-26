В. Шапока обсудит в Израиле будущее финансового сектора

В среду министр финансов Литвы Вилюс Шапока находится в Израиле, где обсудит будущее финансового сектора.
Министр примет участие в дискуссии крупнейшей израильской конференции финансовых технологий (финтех) FinTech Junction 2019 об основных движущих силах трансформации финансового сектора, вызовах будущего и потенциала государственных ведомств в адаптации к меняющимся обстоятельствам, сообщило министерство.
В рамках визита В. Шапока встретится с представителями крупнейших консалтинговых компаний в сфере финтеха, компаниями капиталов риска, посетит министерство финансов Израиля, лаборатории кибернетической безопасности финансовых технологий, создаваемой Минфином вместе с другими ведомствами.BNS