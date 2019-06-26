Консерваторы исключают из списков выборов Р. Дагиса

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Во вторник литовские консерваторы решили на год остановить членство члена сейма Римантаса Йонаса Дагиса в рядах партии и исключить политика из списка кандидатов партии на предстоящих в следующем году парламентских выборах.

«Комитет по надзору установил, что господин Дагис нарушил устав партии, и ввел меры партийной ответственности – остановку членства на один год и запрет баллотироваться на ближайших парламентских выборах», – заявил журналистам в сейме председатель Комитета по надзору партии Валдас Бянкунскас.

По его словам, такая санкция в отношении члена сейма правомерна, поскольку он нарушил четыре пункта устава партии.

Запрет баллотироваться по избирательному списку партии, либо от имени партии в одномандатном округе в среду еще должен утвердить президиум партии консерваторов.

Во вторник утром Р.Й. Дагис заявил о том, что сам останавливает членство в партии, и что либеральное руководство консерваторов преследует его за мнение.

Консерваторы (Союз Отечества-Литовские христианские демократы) сейчас обладают крупнейшей оппозиционной фракцией в сейме.

Р.Й. Дагис, являющийся членом партии с 2002 года, пока не раскрыл, покинет ли он фракцию партии в парламенте.