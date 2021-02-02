Л. Ашоклене: „британский“ штамм коронавируса мог попасть в Литву еще в ноябре

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене заявила, что быстро распространяющийся «британский» штамм коронавируса в Литву мог быть завезен и начал распространяться еще в ноябре, однако, она отметила, что не считает этот штамм доминирующим.

«Риск ввоза, он мог быть и осенью, возможно, это мог быть ноябрь. Пока были отдельные случаи, маловероятно, что у нас был этот штамм. (…) Скорее всего, что может быть и больше таких случаев. Просто исследований по отслеживанию выполнено немного, поэтому не удалось их правильно установить», — во вторник заявила BNS Л. Ашоклене.

«Этот штамм составляет часть всех случаев, однако я не думаю, что он является доминирующим. Если бы случаев было много, то мы бы их обнаружили», — добавила эпидемиолог.