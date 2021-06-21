Л. Касчюнас: на оборудование физической границы с Беларусью понадобится 15 млн евро

Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что в связи с увеличением потоков миграции из Беларуси обсуждается цена и вероятная эффективность такого физического заграждения на границе.

И министр, и глава КНБО отметили и риски в связи с контрабандой, от которой, по словам А. Билотайте, «финансируется белорусский режим».

По мнению А. Касчюнаса, физическая граница помогла бы не только остановить поток мигрантов через Беларусь, но и в борьбе с контрабандой. Стена на границе, считает он, «предотвратила бы различные гибридные угрозы».

Парламентарий подчеркнул, что это не новшество, потому что на границе Литвы с Россией «элементы заграждения уже имеются», есть заграждение на границе Норвегии с Россией, «подобный объект инфраструктуры строит Испания».

Л. Касчюнас считает, что заграждение можно было бы возвести на наиболее уязвимых участках границы.

По данным Службы охраны государственной границы, в этом году в Литву из Беларуси попытались попасть в общей сложности уже 439 нелегальных мигрантов, преимущественно — граждане Ирака. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.

Министр ВД А. Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов — это сознательная политика возглавляемого Александром Лукашенко белорусского режима против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная война.