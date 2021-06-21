Л. Касчюнас: на оборудование физической границы с Беларусью понадобится 15 млн евро

Для оборудования физической границы с Беларусью понадобится около 15 млн евро, говорит председатель литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас.
«МВД еще проводит исследование возможностей, но уже называется сумма примерно 15 млн евро (…). Факт, что нам следует обсуждать все сценарии, физический барьер — один их тех моментов, о которых нам следует говорить, обсуждать, взвешивать, где он нужен», — сказал парламентарий журналистам в понедельник после заседания Государственного совета по обороте (ГСО).
Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что в связи с увеличением потоков миграции из Беларуси обсуждается цена и вероятная эффективность такого физического заграждения на границе.
И министр, и глава КНБО отметили и риски в связи с контрабандой, от которой, по словам А. Билотайте, «финансируется белорусский режим».
По мнению А. Касчюнаса, физическая граница помогла бы не только остановить поток мигрантов через Беларусь, но и в борьбе с контрабандой. Стена на границе, считает он, «предотвратила бы различные гибридные угрозы».
Парламентарий подчеркнул, что это не новшество, потому что на границе Литвы с Россией «элементы заграждения уже имеются», есть заграждение на границе Норвегии с Россией, «подобный объект инфраструктуры строит Испания».
Л. Касчюнас считает, что заграждение можно было бы возвести на наиболее уязвимых участках границы.
По данным Службы охраны государственной границы, в этом году в Литву из Беларуси попытались попасть в общей сложности уже 439 нелегальных мигрантов, преимущественно — граждане Ирака. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.
Министр ВД А. Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов — это сознательная политика возглавляемого Александром Лукашенко белорусского режима против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная война.