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Л.Кукурайтис: в следующем году средняя пенсия увеличится на 8% до 374 евро

Фото pixabay.com

Ожидается, что средняя пенсия по старости из-за закреплённой в законах обязательной индексации в следующем году вырастет на 8,11% до 374 евро, а средняя пенсия при наличии обязательного трудового стажа должна составить 395 евро, утверждает министр социального обеспечения и труда Литвы Линас Кукурайтис.

«По нашим расчётам, в следующем году все пенсии по старости должны вырасти на 8,11%, и мы увеличим надбавки получателям небольших пенсий, чтобы человек с минимальным стажем работы не получал меньше минимальных потребностей», — сказал Л.Кукурайтис.

По его словам, это будет первый случай, когда пенсии по старости будут расти быстрее, чем заработная плата. Министерство финансов прогнозирует, что в следующем году средняя заработная плата до налогообложения вырастет на 7,4%.

На повышение пенсий по старости в 2020 году из Фонда государственного социального страхования (Sodra) и государственного бюджета планируется выделить дополнительно 240 млн евро.

В августе этого года средняя пенсия по старости составляла 345 евро, а средняя пенсия (при наличии обязательного трудового стажа) — 365 евро.

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