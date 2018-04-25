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Л. Линкявичюс: агрессия РФ против Украины остается главным вызовом безопасности для ОБСЕ

Фото urm.lt

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в четверг заявил, что главным вызовом в области безопасности для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) остается продолжающаяся агрессия России против Украины и других соседей.

Он сказал это на заседании министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Говоря о военном конфликте в Восточной Украине, министр поддержал усилия Украины по достижению мирного разрешения конфликта, подчеркивая вместе с тем необходимость полного проведения в жизнь Минских соглашений, сообщил МИД.

Л. Линкявичюс обратил внимание и на продолжающиеся действия России на оккупированных территориях Грузии, особенно на напряженность, вызванную активизировавшейся в последнее время «ползучей» аннексией в Абхазии и Южной Осетии.

«Лучшее будущее не будет достигнуто, если мы станем ослаблять намеченные обязательства или приспосабливать существующие правила к изменившейся ситуации», – сказал министр для пресс-релиза.

Л. Линкявичюс в Братиславе также встретился с министром ИД Грузии Давидом Залкалитани и главой МИД Македонии Николой Димитровым.

Во время заседания совета министров Л. Линкявичюс информировало о поддерживаемой МИД инициативе гражданского общества возродить международные Сахаровские слушания, которые представляют собой одну из частей рассчитанного на 2020-2025 годы проекта «Возрождение «духа Хельсинки». Слушания будут посвящены анализу новых вызовов, которые стоят перед Европой и миром, а также поискам решений.  

ОБСЕ – региональная организация по безопасности, объединяющая 57 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии, а также 11 стран-партнеров.

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