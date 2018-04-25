Лукашенко заявил, что никогда не сдаст Беларусь России

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Беларусь не намерена входить в состав России или создавать единый парламент. Президент страны Александр Лукашенко в своем обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов заявил, что не собирается сдавать независимость и суверенитет Беларуси.

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, — сказал Лукашенко. — Запомните: я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться».

Он добавил, что если никто не собирается захватывать Белоруссию, «то зачем самим это добро — независимость и суверенитет — кому-то нести и отдавать».

«Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья, — напомнил Лукашенко. — Мы не должны дать даже повода для того, чтобы кому-то хотелось нас наклонить и поставить на колени», цитирует главу государства белорусское агентство «БелТА».

Глава Белоруссии отметил, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств.

«Скажу главное: Российская Федерация — наш стратегический партнер, там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем… Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками. Белоруссия в этом диалоге настроена на конструктивное взаимодействие, но главное человеческое условие — равноправные отношения, на равноправных началах», — подчеркнул Лукашенко.

«Если кто-то переживает, что завтра будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Если кто-то переживает за то, что завтра у нас будет президент не Лукашенко, а кто-то другой (я имею в виду сейчас, без выборов), тоже не переживайте. Мы не ведем диалог по политическим вопросам. С президентом Путиным еще в Сочи более года назад договорились по-дружески. Я ему говорю: мы не потянем эти вопросы, если начнем их обсуждать», — сказал глава государства.

Лукашенко заверил граждан своей страны, что знает и видит, что в Кремле «кое-кто начинает подкручивать в своих целях» процесс союзного объединения двух стран. «В руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем (с главой РФ Владимиром Путиным — прим.ред.). Согласно их и нашей конституции».

Президент заявил, что Белоруссии вообще ничего не надо от России: «Нам надо только то, чтобы были исполнены те наши договоренности (по духу, по букве), которые мы заключили. Если это союз, то на равноправной основе. А какая другая основа союза? Аннексия, захват, порабощение? Нет, это уже не те времена, и с белорусами так разговаривать никто не будет. Мы просто не позволим это сделать. Поэтому только равноправные отношения».

Глава союзного с Россией государства обратил внимание, что порой можно слышать заявления, что союзные документы не предусматривают те или иные моменты. В этом случае, по его словам, надо судить не только по букве, но и по духу подписанных договоров и документов.

«Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под тем, что с каждым годом у нас будет хуже. Абсурд полный. Мы подписались и пошли в союз, основой которого сегодня является и должна быть Россия, только для того, чтобы вместе творить нашу историю. И понимали, что мы получим от России то, что нам нужно, а они получат то, что им нужно. И мы подписали эти договоры. Их просто надо исполнять», — сказал Лукашенко.

Президент заверил, что уже на завершающей стадии находится работа над программой действий по углублению интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства, а также над пакетом дорожных карт и рядом других соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам. «Наши группы во главе с премьер-министрами шестого декабря вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители групп, и, если это возможно, примем решение», — сказал Лукашенко.

На субботу, 7 декабря, в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. 8 декабря страны будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Премьер Белоруссии Сергей Румас в сентябре 2019 года пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики. Предполагается, что будет подготовлена 31 такая дорожная карта. Перед предыдущей встречей глав правительств сторонами было согласовано около 20 дорожных карт.

В 2021 году две страны предполагали провести экономическую интеграцию — создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, реализовать другие меры. Однако российская и белорусская делегации, которую возглавляли премьеры двух стран, в ноябре 2019 года не смогли урегулировать все спорные вопросы экономической интеграции, была согласована только половина «дорожных карт».

По словам Александра Лукашенко, Белоруссия и РФ так и не решили ряд ключевых вопросов, в том числе по газу и нефти.

«Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем», — сказал президент Белоруссии.

Основные противоречия сторон в переговорах касаются вопросов цены на российский газ и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере России.

Накануне встречи Путина и Лукашенко СМИ объявили об объединении двух стран

В начале декабря, за несколько дней до встречи президентов РФ и Белоруссии в Сочи по вопросам Союзного государства, в СМИ двух стран прошла информация со ссылкой на посла Белоруссии в России Владимира Семашко, что две страны в рамках объединения намерены создать единые парламент и правительство.

Цитировалось следующее высказывание посла: «Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться: это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создание единого парламента и правительства с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Белоруссия отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается».

По словам дипломата, большинство «дорожных карт» должны быть согласованы к 6 декабря, то есть к моменту встречи Путина и Лукашенко в Сочи.

После этого новости с заголовками типа «Россия и Белоруссия объединяются», «Россия и Белоруссия создаю единые парламент и правительство» широко разошлись в СМИ.

Однако Владимир Семашко не утверждал, что начинается объединение парламентов и правительств двух стран, он лишь перечислял пункты Союзного договора по интеграции, заключенного между Москвой и Минском 20 лет назад.