М. Залаторюс: предложенные в последнюю минуту налоги порочны

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После того, как правящие в Литве предложили вместо налога на активы банков повысить с 15% до 22% налог на прибыль банков, президент Литовской ассоциации банков (ЛАБ) Мантас Залаторюс говорит, что правящие услышали предупреждения экспертов, однако он сожалеет, что по-прежнему существует желание ввести налоги для участников финансового рынка.

«Такие предложенные в последнюю минуту налоги особенно порочны, потому что на их обсуждение у нас нет и двух недель. Резкие налоговые изменения накануне нового финансового года – безответственное решение и может повлечь непрогнозируемые последствия», – сказал BNS М. Залаторюс.

По его словам, налог на прибыль 22% снизит конкурентоспособность финансового сектора страны и привлекательность Литвы как страны, благоприятной для создания бизнеса.

Вместе с тем он приветствовал решение правящих прислушаться к предупреждениям экспертов о том, какой урон жителям и экономике могло бы нанести введение налога на активы банков.

Если налог на прибыль банков будет увеличен до 22%, то исключение составит часть прибыли до 2 млн евро – это делается якобы с той целью, чтобы не росли годовые по кредитам или расценки на другие банковские услуги.

Министр финансов Вилюс Шапока говорит, что «этот вариант лучше», чем предложенный налог на активы банков.