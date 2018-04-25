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За последние годы Германия потеряла сотни тысяч гектаров леса

Фото pixabay.com

По данным немецкого Министерства продовольствия и сельского хозяйства, в последние годы Германия лишилась 110 тысяч гектаров леса, сообщает Euronews.

Германия потеряла сотни тысяч гектаров леса в последние годы. Такие данные приводит немецкое Министерство продовольствия и сельского хозяйства, сравнивая утраченные площади леса с 150 тысячами футбольных полей.

Лесничии отмечают, что среди причин потери леса в Германии рекордная жара, а также атаки жука-короеда. При этом правительство ФРГ разработало план по спасению «легких страны», которое обойдется в 800 миллионов евро. К санитарной чистке леса от больных и ослабленных растений, а также к посадке более устойчивых к засухе за счет глубокого проникновения корней деревьев привлекут военных.

024.by

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