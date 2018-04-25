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TOP,Выборы-2019,Новости,Политика,Сейм Литвы

Правящим не удалось снизить планку выборов, так как оппозиция сорвала кворум

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В Литве правящему большинству не удалось снизить планку выборов в сейм до 3%, так как оппозиция сорвала кворум.

За соответствующую поправку о том, что в распределении мандатов участвуют партии, набравшие 3% голосов избирателей, в четверг проголосовали 56 членов сейма, а в общей сложности для голосования зарегистрировалось 64 парламентария.

Для принятия закона нужно, чтобы для голосования зарегистрировалось не менее половину всех парламентариев, то есть 71.

Представители оппозиции в голосовании не участвовали.

На последней стадии принятия поправки голосами правящих было одобрено предложение главы «аграриев» Рамунаса Карбаускиса и лидера Партии центра Наглиса Путейкиса снизить планку до 3% для партий и до 5% для коалиций.

В первоначальном проекте поправки предлагалось, чтобы политические партии участвовали в распределении мандатов в многомандатом округе, если они набрали 4% голосов, а коалиции – если набрали 6%. Такой вариант поправки поддержало и президентское ведомство.

Сейчас планка выборов составляет 5% для партий и 7% для коалиционных списков.

Поправку о снижении планки инициировал либерал Симонас Гентвилас, аргументируя ее стремлением привести в соответствие требования к выборам в сейм и в советы самоуправлений. Для выборов в советы самоуправления сейчас установлен заградительный барьер в 4% и 6%.

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