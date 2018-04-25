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Назван главный цвет 2020 года

Фото: pantone.com

Международный исследовательский институт Pantone назвал главный цвет 2020 года. Информация появилась на официальном сайте компании и в ее Instagram-аккаунте.

Цветом года назван «классический синий» в оттенке Pantone 19-4052 Classic Blue. Еще в феврале 2019 года вице-президент Pantone Лори Прессман предсказала, что в будущем году источником вдохновения будут морские оттенки.

По словам администраторов Pantone, классический синий цвет — это «бессмертный и спокойный оттенок, элегантный в своей простоте».

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Introducing the Pantone Color of the Year 2020, PANTONE 19-4052 Classic Blue, a timeless and enduring blue hue elegant in its simplicity. Suggestive of the sky at dusk, the reassuring qualities of Classic Blue offer the promise of protection; highlighting our desire for a dependable and stable foundation from which to build. As we cross the threshold into a new era, Pantone has translated the hue into a multi-sensory experience to reach a greater diversity of people and provide an opportunity for everyone to engage with the color. We will be tapping into sight, sound, smell, taste, and texture to make the Pantone Color of the Year for 2020 a truly immersive color experience for all. Link in bio to learn more about Classic Blue. #Pantone2020

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Американский институт цвета Pantone называет главный цвет года с 2000 года. В уходящем году главным цветом был оттенок 16-1546 Living Coral, или «живой коралловый».

korrespondent.net

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