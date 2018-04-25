Назван главный цвет 2020 года

Международный исследовательский институт Pantone назвал главный цвет 2020 года. Информация появилась на официальном сайте компании и в ее Instagram-аккаунте.

Цветом года назван «классический синий» в оттенке Pantone 19-4052 Classic Blue. Еще в феврале 2019 года вице-президент Pantone Лори Прессман предсказала, что в будущем году источником вдохновения будут морские оттенки.

По словам администраторов Pantone, классический синий цвет — это «бессмертный и спокойный оттенок, элегантный в своей простоте».

Американский институт цвета Pantone называет главный цвет года с 2000 года. В уходящем году главным цветом был оттенок 16-1546 Living Coral, или «живой коралловый».