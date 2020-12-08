  • Началась подписка на 2021 год!
Фото премии свободы
Литовской Премией свободы предлагается наградить оппозицию Беларуси

Подробнее...
default image
Путин подписал законы о верховенстве Конституции РФ над международными актами

Подробнее...
default image
Сейм одобрил отставку генпрокурора Э. Пашилиса

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

Подробнее...
default image
В Польше врачей первыми привьют против COVID-19

Подробнее...
default image
И. Шимоните отметает утверждения о "аграриев" о скопированной программе правительства

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис о программе нового правительства: мы уже это где-то видели

Подробнее...
default image
Lufthansa до конца года уволит 29 тыс. сотрудников

Подробнее...
default image
Г. Скайсте : новый кабмин улучшит поддержку одиноких пенсионеров и родителей с детьми

Подробнее...
default image
Новое правительство намерено увеличить число призывников в армии

Подробнее...
default image
Следующий год будет катастрофическим - ООН

Подробнее...
default image
Г. Скайсте: будут пересмотрены все налоговые льготы

Подробнее...
default image
В ВОЗ назвали условия для возвращения к нормальной жизни после пандемии

Подробнее...
default image
Прокуратура прекратила досудебное расследование по словам А. Валинскаса о В. Томашевском

Подробнее...
default image
В ЕС пояснили механизм действия новых санкций

Подробнее...
default image
И. Шимоните обещает отдельный план по управлению ситуацией с COVID-19

Подробнее...
default image
В сейме состоится голосование по изменениям в индексировании пенсий

Подробнее...
default image
Швеция вводит жесткий карантин

Подробнее...
default image
От коронавируса умерли 36 человек, подтверждено 1388 новых случаев болезни

Подробнее...
default image
В Аргентине ввели налог для самых богатых граждан

Подробнее...
default image
И. Шимоните представит сейму программу нового правительства

Подробнее...
default image
В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина

Подробнее...
default image
Г. Науседа приветствует решение Украины присоединиться к санкциям ЕС по Беларуси

Подробнее...
default image
Возраст - не помеха для обучения и приобретения новых навыков

Подробнее...
default image
Г. Науседа утвердил состав правительства И. Шимоните

Подробнее...
default image
Журнал Time поставил крест на 2020-м, объявив его худшим в истории

Подробнее...
default image
Вместо вдовьей пенсии пенсия для одиноких пенсионеров

Подробнее...
default image
Р. Вайнене: ограничения для торговцев очень строгие

Подробнее...
default image
COVID-19 в Европе: начало вакцинации и новые меры

Подробнее...
default image
У младшеклассников - каникулы со следующей недели, старшеклассники со среды - на удаленку

Подробнее...
default image
В ЕС утвердили санкции за нарушения прав человека

Подробнее...
default image
Руководство Литвы поздравило Финляндию с Днем независимости

Подробнее...
default image
США объявили о выводе войск из Сомали

Подробнее...
default image
Саммит ЕС впервые пройдет в очном формате с начала второй волны коронавируса

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: Литва стремится ускорить введение новых санкций в отношении Беларуси

Подробнее...
default image
Карантин в Литве продлен до конца года: дом можно будет покидать только по важным причинам

Подробнее...
default image
В России из-за пандемии предлагают ограничить передвижение между регионами

Подробнее...
default image
И. Шимоните надеется, что президент утвердит состав Кабмина в понедельник

Подробнее...
default image
ЕС и Великобритания приостановили консультации по Brexit

Подробнее...
default image
Правительственный комитет обсудит ужесточение карантинных правил

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

Фото urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что необходимо международное расследование преступлений режима президента Беларуси против граждан своей страны, а виновные должны быть наказаны. 

Фото urm.lt

К ситуации в Беларуси он привлек внимание на проходящем в понедельник в Брюсселе заседании Совет Евросоюза (ЕС) по иностранным делам. 

«Режим усиливает репрессии против своих граждан, не реагирует на предупреждения международного сообщества», — сказал Л. Линкявичюс для пресс-релиза МИД. 

реклама

«ЕС следует всесторонне поддерживать международное расследование преступлений режима А. Лукашенко против белорусов, учредить центр сбора доказательства и группу экспертов по международному праву. Виновные однажды должны быть наказаны», — сказал он. 

По словам Л. Линкявичюса, в Беларуси имеют место широкомасштабные уголовные преследования: возбуждено более 1 тыс. уголовных дел, а число задержанных участников мирных протестов и политзаключенных «выросло до невиданных высот».

Глава литовской дипломатии также выразил поддержку резолюции Европарламента от 26 ноября, призывающей ЕС предпринять конкретные действия по расследованию преступлений режима А. Лукашенко. 

ЕС сейчас рассматривает третий пакет санкций для белорусского режима. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.