Л. Линкявичюс: необходимо международное расследование преступлений белорусского режима

Фото urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что необходимо международное расследование преступлений режима президента Беларуси против граждан своей страны, а виновные должны быть наказаны.

Фото urm.lt

К ситуации в Беларуси он привлек внимание на проходящем в понедельник в Брюсселе заседании Совет Евросоюза (ЕС) по иностранным делам.

«Режим усиливает репрессии против своих граждан, не реагирует на предупреждения международного сообщества», — сказал Л. Линкявичюс для пресс-релиза МИД.