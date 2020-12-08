В Польше врачей первыми привьют против COVID-19

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Правительство анонсировало, что пока вакцинацию будут проводить только среди врачей, которые имеют разрешение на практику на территории Польши, передает Польское радио.

ши. Глава Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик подчеркнул, что такое решение продиктовано соображениями безопасности пациентов. Пока круг лиц, которым сделают прививку, расширяться не будет.

Адам Недзельский сказал, что вакцинация будет проводиться в условиях, соответствующих всем правилам безопасности.