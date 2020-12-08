И. Шимоните отметает утверждения о «аграриев» о скопированной программе правительства

«В связи с тем, что кто-то усматривает там преемственность некоторых задач, не вижу никаких проблем, потому что (…) никаких революций не планируется, и то, что делалось хорошо, но не было сделано, хотя и было поставлено правительством как цель, это будет продолжено (…), — сказала И. Шимоните.

Во вторник председатель Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис и временный премьер Саулюс Сквярнялис сказали, что нашли в программе нового правительства много пунктов своей программы.

«Много лозунгов, ощущение такое при чтении, что мы это уже где-то видели (…), потому что это многие положения программы нынешнего временного правительства», — отозвался С. Сквярнялис о программе нового, правоцентристского кабмина.

Назначенная премьером И. Шимоните во вторник представила в сейме программу нового, 18-го правительства страны. Принятие программы намечено на четверг.

Новое правительство получает полномочия после того, как сейм большинством голосов участвующих в заседании парламенитариев утверждает его программу и новые министры дают присягу.