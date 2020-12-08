И. Шимоните отметает утверждения о «аграриев» о скопированной программе правительства

Назначенная премьер-министром Литвы Ингрида Шимоните отклоняет утверждения оппозиционных «аграриев» о том, что программа нового правительства была скопирована с программы прежнего правительства, однако признает, что преемственность в работе будет иметь место.
«Никто не копировал программу этого правительства», — сказала она в сейме журналистам во вторник.
По словам И. Шимоните, программа правоцентристского правительства опирается на политические программы партий, составляющих правящую коалицию.
«В связи с тем, что кто-то усматривает там преемственность некоторых задач, не вижу никаких проблем, потому что (…) никаких революций не планируется, и то, что делалось хорошо, но не было сделано, хотя и было поставлено правительством как цель, это будет продолжено (…), — сказала И. Шимоните.
Во вторник председатель Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис и временный премьер Саулюс Сквярнялис сказали, что нашли в программе нового правительства много пунктов своей программы.
«Много лозунгов, ощущение такое при чтении, что мы это уже где-то видели (…), потому что это многие положения программы нынешнего временного правительства», — отозвался С. Сквярнялис о программе нового, правоцентристского кабмина.
Назначенная премьером И. Шимоните во вторник представила в сейме программу нового, 18-го правительства страны. Принятие программы намечено на четверг.
Новое правительство получает полномочия после того, как сейм большинством голосов участвующих в заседании парламенитариев утверждает его программу и новые министры дают присягу.