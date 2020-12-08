С.Сквярнялис о программе нового правительства: мы уже это где-то видели

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Временный премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что в программе нового правительства нет новшеств, а некоторые положения перенесены туда из списка задач уходящего левоцентристского правительства.

«Много лозунгов, ощущение такое при чтении, что мы это уже где-то видели (…), потому что это многие положения программы нынешнего временного правительства», — отозвался С. Сквярнялис о программе нового, правоцентристского кабмина.

«Не вижу чего-то существенного, важного вообще, если говорить о внутренней безопасности, юстиции, национальной безопасности, во внешней политике вообще никакой новой идеи нет. Программа выглядит составленной так, чтобы ее было легко проводить в жизнь», — сказал временный премьер журналистам перед началом заседания парламента.