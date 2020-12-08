С.Сквярнялис о программе нового правительства: мы уже это где-то видели

Временный премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что в программе нового правительства нет новшеств, а некоторые положения перенесены туда из списка задач уходящего левоцентристского правительства.
«Много лозунгов, ощущение такое при чтении, что мы это уже где-то видели (…), потому что это многие положения программы нынешнего временного правительства», — отозвался С. Сквярнялис о программе нового, правоцентристского кабмина.
«Не вижу чего-то существенного, важного вообще, если говорить о внутренней безопасности, юстиции, национальной безопасности, во внешней политике вообще никакой новой идеи нет. Программа выглядит составленной так, чтобы ее было легко проводить в жизнь», — сказал временный премьер журналистам перед началом заседания парламента.
Назначенная премьером Ингрида Шимоните во вторник представила в сейме программу нового, 18-го правительства страны.
«Мы выделили основные приоритеты прогресса нашей страны, которые помогут достичь коренного перелома, укрепят нашу страну и ее людей, сделают нас устойчивее к всевозможным угрозам, неважно, кризис ли это в сфере здравоохранения, изменения климата или иные неопределенные влияния», — говорится в преамбуле документа.
В документе указано, что приоритетом правительства в краткосрочной перспективе, несомненно, будет эффективное управление ситуацией с COVID-19, однако для этого выработан отдельный тактических план действий, поэтому в программе борьба с инфекцией не оговаривается.
После утверждения в сейме программы правительства ее рассмотрят парламентские фракции и комитеты. Они должны представить свои выводы в течение десяти дней.
Новое правительство получает полномочия после того, как сейм большинством голосов участвующих в заседании парламенитариев утверждает его программу и новые министры дают присягу.
Если сейм два раза подряд не утверждает программу правительства, оно должно уйти в отставку.