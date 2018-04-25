Л.Линкявичюс: отношение Литвы к БелАЭС не должно быть слишком радикальным

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По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, отношение Литвы к завершению строительства Белорусской АЭС в Островце не должно быть слишком радикальным, поскольку она может не получить поддержки со стороны институтов ЕС.

«Мы действительно интенсивно работаем с институтами ЕС и хотим, чтобы наше поведение было таким, чтобы его поняли наши союзники. Я хочу подчеркнуть, что, если будет слишком радикально, не очень практично реализуемое, то мы не найдём поддержки у наших союзников. А мы хотим, чтобы они как можно больше участвовали в процессе. Чтобы это стало реальностью, а не только на словах, забота ЕС — безопасность, соблюдение стандартов и законодательства. Это мы и стремимся сделать, и не думаю, что нам это так уж плохо удаётся», — сказал министр в интервью порталу lrt.lt.

«Что касается результатов, то это уже другой вопрос. Мы попытаемся это сделать, но это не так просто. Объект строится в другом государстве, в котором не только не действуют законы Литвы, но и, по правде говоря, никакие другие законы и нормы международного права также применяются достаточно избирательно», — добавил Л.Линкявичюс.

В пятницу министр уточнил, что радикально и мало реалистично было бы требовать прекращения работы эоектростанции после того как она будет запущена.