Л.Линкявичюс: пока нет предпосылок для надежды на большие изменения в России

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Изменения в российской власти пока не создают предпосылки для надежды на серьезные перемены в этой стране, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

«Все эти перестановки создают иллюзию, а у кого-то они рождают надежду на то, что вот что-то изменится, но я не считаю, что действительно изменится: если не пирамида власти, то может, будет называться иной геометрической формой, но она останется той же. Пока предпосылок для изменений нет», – сказал в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas министр, комментируя изменения в российском правительстве.

Он подчеркнул, что изменения в правительстве и в Конституции являются внутренним делом России.

«Эти изменения – внутреннее дело России. Нам важно, чтобы Россия изменилась в своей внешней политике, изменила свой подход к другим странам, к соседям, подход к тем ценностям, которые сами декларирует, таким, как демократия, верховенство закона, невмешательство во внутренние дела других стран, на практике этого нет. Нас больше заботит это», – сказал он.