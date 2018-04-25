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Л.Линкявичюс примет участие в конференции послов Польши в Варшаве

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс встретится в четверг в Варшаве со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем примет участие в конференции послов Польши в Варшаве.

В ходе консультаций министры Литвы и Польши обсудят недавние двусторонние политические контакты, сотрудничество в области обороны и наиболее важные вопросы повестки дня Европейского союза.

Особое внимание будет уделено вопросам положения этнических общин и улучшению ситуации в области образования в обеих странах, сообщили в МИДе Литвы.

По приглашению Я.Чапутовича Л.Линкявичюс также примет участие в ежегодной конференции польских послов.

Чапутович Яцек/ Фото МИД Польши
BNS

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