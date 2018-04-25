Л. Линкявичюс примет участие во встрече министров ИД стран НАТО

Министры обсудят дальнейшие шаги, направленные на укрепление политического измерений блока при сохранении НАТО как главного гаранта безопасности и обороны, а также исходящие от России угрозы и вопросы контроля над вооружениями.

Во второй день встречи, в среду, союзники вместе с партнерами по НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Швецией, Финляндией и Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем будут дискустировать об угрозах, исходящих от Китая.

Также с министрами ИД Украины и Грузии будет дана оценка ситуации с безопасностью в регионе Черного моря.

Как сообщает МИД, накануне встречи министров НАТО сформированная Литвой группа стран-единомышленниц представила письмо генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбургу, в котором обращается внимание на необходимость в преемтсвенности и актуализации политики «открытых дверей» НАТО, чтобы можно было провести в жизнь обязательства по расширению блока, взятые на саммите в Бухаресте в 2008 году.