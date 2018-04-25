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Л. Линкявичюс примет участие во встрече министров ИД стран НАТО

Фото urm.lt

Завершающий срок полномочий на должности министра иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая будет проходить в режиме видеоконференции. 

Министрам будут представлены рекомендации экспертной группы НАТО относительно укрепления политической роли Альянса, сообщил МИД. 

Професс рефлексий по программе NATO2030 инициирован в прошлом году на саммите НАТО в Лондоне. 

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Министры обсудят дальнейшие шаги, направленные на укрепление политического измерений блока при сохранении НАТО как главного гаранта безопасности и обороны, а также исходящие от России угрозы и вопросы контроля над вооружениями. 

Во второй день встречи, в среду, союзники вместе с партнерами по НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Швецией, Финляндией и Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем будут дискустировать об угрозах, исходящих от Китая. 

Также с министрами ИД Украины и Грузии будет дана оценка ситуации с безопасностью в регионе Черного моря. 

Как сообщает МИД, накануне встречи министров НАТО сформированная Литвой группа стран-единомышленниц представила письмо генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбургу, в котором обращается внимание на необходимость в преемтсвенности и актуализации политики «открытых дверей» НАТО, чтобы можно было провести в жизнь обязательства по расширению блока, взятые на саммите в Бухаресте в 2008 году. 

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