Вакцина может стать обязательным условием при приёме на работу в ЕС

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Вакцина от коронавируса может стать обязательным условием при приёме на работу в ЕС. Об этом заявили в Европейском социально-экономическом комитете EESC.

Компании имеют право сами решать, с кем им подписывать контракт, считают в этом консультативном органе ЕС. При этом формально вакцинирование будет добровольным.

Президент Европейского социально-экономического комитета (EESC) Криста Швенг считает, что компании смогут не брать на работу тех, кто откажется от вакцинации против COVID-19. «Как работодатель я могу решать, с кем подписывать контракт», — заявила глава этого консультативного органа Евросоюза. «А сотрудник может сам решать, насколько он хочет работать в компании, где требуется прививка, чтобы подписать контракт», — отмечает Швенг.