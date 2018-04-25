default image
ЕК усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями

Подробнее...
default image
Сейм не одобрил упрощения открытия счетов компаниями третьих стран

Подробнее...
default image
Швеция увеличит оборонные расходы и создаст новые полки

Подробнее...
default image
Сейм принял резолюцию об угрозе БелАЭС ядерной безопасности Европы

Подробнее...
default image
На закупку вакцины от коронавируса – 100 млн евро

Подробнее...
default image
Минюст США выделит 101 млн долларов на борьбу с торговлей людьми

Подробнее...
default image
Гутерриш назвал главное достижение ООН за 75 лет

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: разногласия по санкциям подрывают доверие к демократическим ценностям

Подробнее...
default image
Я.Наркевич: на границе Литвы с Беларусью положение нормальное

Подробнее...
default image
Меркель предлагает реформировать Совбез ООН

Подробнее...
default image
Великобритания рассматривает вопрос о повторном введении общенационального карантина

Подробнее...
default image
С. Тихановская присоединится к встрече глав парламентов стран Балтии и Северной Европы

Подробнее...
default image
Чего хотят люди во всем мире - исследование ООН

Подробнее...
default image
НЦОЗ Литвы рекомендует удаленную работу по возможности

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 45 новых случая коронавируса, общее число – 3859

Подробнее...
default image
В Италии граждане добились сокращения ненужных депутатов - на 30% в обеих палатах

Подробнее...
default image
А.Вярига: правительство примет решение о закупке вакцин от COVID-19, но рисков много

Подробнее...
default image
Референдум в Швейцарии уравняет приматов в правах

Подробнее...
default image
По данным опроса популярность литовского президента Г.Науседы выросла

Подробнее...
default image
Жители вяло интересуются компенсациями за приобретение автомобилей

Подробнее...
default image
Саграда Фамилия не будет достроена в 2026 году

Подробнее...
default image
Довольны ли страны ЕС распределеним "COVID-помощи" Брюсселя?

Подробнее...
default image
В больницах Литвы ужесточат правила посещения, тест на коронавирус обязателен

Подробнее...
default image
Гендерное равенство в Норвегии

Подробнее...
default image
С октября в Литве планируется запретить некоторые массовые мероприятия

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: санкции в отношении Беларуси – самое малое, что может сделать Европа

Подробнее...
default image
В ЕС оценили способность Тихановской к настоящему руководству

Подробнее...
default image
Воскресенье оказалось корона-кошмаром для всей Европы

Подробнее...
default image
Вильнюс выбирает «Учителя года - 2020»

Подробнее...
default image
В медицинские учреждения Литвы начались поставки первых вакцин от гриппа

Подробнее...
default image
В России стартовали стратегические военные учения Кавказ-2020

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа предлагает Евросоюзу план помощи Беларуси

Подробнее...
default image
Коронавирусом болеет 61 ученик, на самоизоляции - более тысячи человек

Подробнее...
default image
В Британии началась вторая волна коронавируса - Джонсон

Подробнее...
default image
Основная часть жителей поддерживает реакцию властей на события в Беларуси - опрос

Подробнее...
default image
Гутерриш: пандемия обнулила 25 лет прогресса в достижении Целей устойчивого развития

Подробнее...
default image
С ростом числа новых случаев COVID-19 в Литве будет решаться вопрос мер

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждено 70 новых случаев коронавируса, общее число – 3814

Подробнее...
default image
В Мадриде с 21 сентября вводят частичный карантин в "красных зонах"

Подробнее...
default image
Правительство дополнительно выделило на организацию выборов в сейм 3,9 млн евро

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Л.Линкявичюс: разногласия по санкциям подрывают доверие к демократическим ценностям

Фото urm.lt

Неспособность договориться о санкциях в отношении белорусского режима подрывает доверие к демократическим ценностям, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс. 

«Сегодняшняя неспособность договориться по санкциям, призванным поддержать белорусов, страдающих и борющихся за демократию, подрывает доверие к демократическим ценностям, за которые они борются», – написал глава МИД в понедельник в социальной сети «Твиттер».

«Некоторые коллеги не должны связывать вещи, которые нельзя связать. Литва и далее будет требовать существенных действий»,  – добавил он.

Об этом министр написал после того, как министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли принять решения по санкциям. 

Этот вопрос будет рассмотрен позднее на этой неделе в рамках Совета руководителей ЕС. 

«Министры обсудили санкции. Хотя есть явное желание объявить эти санкции, это невозможно было сделать, поскольку требует единогласного одобрения, а сегодня не удалось к этому прийти», – заявил в понедельник на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелли.  

«Этот вопрос рассмотрят руководители государств и правительств на саммите ЕС на этой неделе», – добавил он и пообещал сделать все возможное, чтобы санкции были утверждены. 

Он отметил, что на встрече в понедельник «одна из стран не присоединилась к консенсусу». 

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что представители Кипра предупредили своих коллег по ЕС, что не одобрят предложения ввести санкции в отношении белорусских должностных лиц, если блок не согласится ввести ограничения для Турции в связи с разведкой ресурсов в восточной части Средиземного моря.

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен авторитарный лидер А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными. 

Возникшие массовые протесты в стране подавляются силой.

  • Фото urm.lt
  • Фото urm.lt
  • Фото urm.lt

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.