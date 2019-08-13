Л.Линкявичюс с членом Палаты представителей США обсудит вопросы безопасности и энергетики

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник встретится с находящимся в Литве Майком Куигли, членом Палаты представителей США, с которым обсудит вопросы безопасности и энергетики.

«В ходе встречи планируется обсудить двусторонние литовско-американские отношения, ситуацию в области безопасности в регионе, вопросы экономического сотрудничества и энергетической политики», — сообщили агентству BNS в МИД страны.

Визит организовало посольство США в Вильнюсе.

М.Куигли является членом Демократической партии из Иллинойса.

Литва стремится увеличить американское военное присутствие в регионе и импортирует из США сжиженный природный газ (СПГ), при этом правительства обеих стран критикуют трубопровод Nord Stream (Северный поток), который снабжает Германию российским газом в обход Украины, Польши и стран Балтии.

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