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США поддержат Brexit без соглашения с ЕС

Фото из открытых источников

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон поддержит решение Великобритании выйти из Евросоюза без соглашения с ЕС. Об этом он сообщил в понедельник, 12 августа, во время визита в Лондон, пишет Reuters.

«Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержим его», − подчеркнул Болтон.  В беседе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном советник отметил, что президент США Дональд Трамп «хочет видеть успешный выход Британии из ЕС 31 октября». 

Также Болтон отметил, что США сразу же после Brexit будут готовы приступить к работе над соглашением о свободной торговле с Великобританией. «Если таково решение британского руководства, мы его поддержим, вот что я стараюсь донести. Мы с вами», − сказал Болтон журналистам после встречи с британским премьером. 

Как указывает агентство, главное послание, которое в Лондон доставил Болтон, заключается в том, что США помогут смягчить выход Британии из ЕС, заключив соглашение о свободной торговле.

По словам советника Трампа, Лондон и Вашингтон смогут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.

Ранее сообщалось, что британское правительство выделило дополнительные 2,6 миллиарда долларов на подготовку к Brexit без соглашения.

korrespondent.net

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