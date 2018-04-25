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Л.Линкявичюс: санкции в отношении Беларуси – самое малое, что может сделать Европа

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Л.Линкявичюс: санкции в отношении Беларуси – самое малое, что может сделать Европа

Фото urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс надеется, что Евросоюз определится в вопросе санкций, и утверждает, что это самое малое, что европейский блок может сделать.  

«Голос Европы был услышан, сейчас время для ощутимых, ясных действий, и самое малое, что мы можем сделать, – это объявить санкции. Надеюсь, что наши коллеги по Евросоюзу не оставят ЕС в неизвестности, не сделают его заложником, потому что пришло время действовать», – заявил в понедельник на заседании Совета по внешним сношениям ЕС в Брюсселе Л. Линкявичюс.

Фото urm.lt

Он подчеркнул, что ЕС должен не только прибегать к санкциям, но и поддерживать гражданское общество и свободные СМИ Беларуси.

Министр также призвал провести независимое международное расследование насилия против протестующих. 

Л. Линкявичюс предупредил, что нынешняя белорусская власть «не имеет морального права» говорить от имени людей и подписывать какие-либо соглашения, а также подчеркнул, что России должно быть направлено четкое послание о невмешательстве во внутренние дела этой страны. 

В понедельник в Брюсселе главы МИД обсуждают реакцию ЕС на ухудшающуюся ситуацию в Беларуси и постараются утвердить целевые санкции ЕС в отношении белорусских должностных лиц, ответственных за репрессии протестующих и фальсификацию результатов президентских выборов. 

Ранее Литва заявила, что предложит расширить список лиц, попадающих под санкции. 

Министры также обсудят помощь белорусскому гражданскому обществу и пересмотр отношений ЕС и Беларуси. 

Также по просьбе нескольких государств-членов на совете будет обсуждаться положение с правами человека в России, реакция ЕС на случай отравления российского оппозиционера Алексея Навального, а также  возможность санкций. 

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