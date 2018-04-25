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Л.Линкявичюс: ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, Литва думает ограничить полёты

Nuotrauka urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс говорит, что ситуация с коронавирусом в Беларуси плохая, поэтому обсуждается возможность полётов из Минска в Вильнюс.

«Ещё и сегодня имеют место регулярные полёты, однако в силу других причин у нас возникает много сомнений, оставить ли их, потому что мы видим, что ситуация с вирусом в Беларуси, видимо, нехорошая, мягко говоря», — сказал министр на заседании парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) во вторник.

«Поэтому здесь уже нужно балансировать и в плане возможности возвращения через Минск, и в плане профилактической защиты этой артерии», — сказал он.

Регулярные рейсы в Вильнюс из Минска всё ещё выполняют самолёты авиакомпании «Белавиа».

Беларусь остаётся единственным государством в регионе, которое из-за пандемии коронавируса не закрыло свои границы.

«Как они управляются с кризисом, это очень странно, и весь мир удивляется», — сказал Л. Линкявичюс.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник сообщил о первой в стране смерти от коронавируса.

По ситуации на понедельник в Беларуси подтверждено 150 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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