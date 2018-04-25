Число заразившихся коронавирусом в России превысило 2 тыс.

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Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 500 и сейчас составляет 2337 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«В Российской Федерации на сегодня нарастающим итогом зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах. За сутки выписаны по выздоровлению 55 человек. За весь период выписан 121 человек. За сутки зафиксировано восемь летальных случаев. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев», — говорится в сообщении штаба.