Во вторник вечером часть исторических зданий Вильнюса окрасится в цвета итальянского флага

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В память о жертвах коронавируса в Италии во вторник вечером Президентский дворец, колокольня Кафедрального собора и памятник Три креста в Вильнюсе будут подсвечены цветами итальянского флага.

«Литва вместе с другими странами Евросоюза (ЕС) выражает глубокие соболезнования Италии в связи с потерей многих человеческих жизней из-за вируса. Каждый из нас должен сделать всё, чтобы избежать других жертв и остановить распространение вируса. В это трудное время я желаю семьям и близким жертв коронавируса во всём мире стойкости, выдержки и единства», — сказал для пресс-релиза президент Литвы Гитанас Науседа.

В Италии больше всего смертей от коронавируса в Европе — число жертв превышает 11 000. Во вторник в этой стране объявлен Национальный день траура в память жертв коронавируса.

В знак солидарности с итальянцами в полдень по итальянскому времени в кафедральных соборах всех епископств Литвы будут звонить колокола.

По последним данным, коронавирусом в Италии заразилось более 100 тыс. человек.