Л.Линкявичюс: ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси вызывает беспокойство, не всегда можно доверять официальной информации этой страны, утверждает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Ситуация такова, что вызывает у нас беспокойство. Вчера я обсуждал (положение – BNS) с коллегой-министром иностранных дел, я звонил ему, мы говорили, я пояснил. У нас действительно вызывают беспокойство эти изображения, которые мы видим, что там продолжают играть в футбол, хоккей, и такие комментарии, принижающие угрозы, не вызывают доверия», – заявил в четверг министр радиостанции LRT.

Он выразил сожаление в связи с тем, что не всегда можно доверять официальной информации, предоставляемой белорусскими властями.

«Мы понимаем, что официальная реакция Беларуси такая, какая есть, однако у нас также есть право оценивать по тому, как мы это представляем», – сказал Л. Линкявичюс.

«Ситуация вызывает беспокойство, поэтому ужесточаются правила сообщения с Беларусью», – добавил он.

В среду премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что соседнее государство может превратиться в неконтролируемый очаг инфекции.

Реагируя на слова главы литовского правительства, представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз в четверг заявил, что утверждения такого рода должны основываться на доказательствах и проверенной информации, а не на догадках и слухах.

На интернет-сайте белорусского Министерства здравоохранения говорится, что на коронавирус в стране проверено более 32 тыс. человек, от него лечатся 157 человек, два человека умерли.