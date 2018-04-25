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Л.Линкявичюс: США и Литва поддерживают людей Беларуси в борьбе за демократию

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Л.Линкявичюс: США и Литва поддерживают людей Беларуси в борьбе за демократию

Фото urm.lt

Соединенные Штаты Америки и Литва вместе поддерживают жителей Беларуси, продолжающих борьбу за демократию в своей стране, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

«Мы и далее продолжаем укреплять стратегическое партнерство. Я поблагодарил за осевую роль США в обеспечении безопасности Литвы и всего региона. Мы также поддерживаем белорусских людей в их продолжающейся борьбе за демократию», – написал министр в четверг в социальной сети «Твиттер» после встречи с госсекретарем США Майком Помпео. 

Представитель Госдепартамента США Морган Ортагус, в свою очередь отметил, что М. Помпео благодарен Литве за ее руководящую роль в поддержании независимости и территориальной целостности Беларуси, а также демократических прав ее жителей. 

Уже более месяца Беларусь сотрясают протесты после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых Александр Лукашенко был объявлен победителем. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными.

Как позднее сообщило Министерство иностранных дел, Л. Линкявичюс передал Госсекретарю США резолюцию сейма Литвы по Беларуси, принятую на прошлой неделе, и подчеркнул, что для остановки репрессий, нарушений прав человека в Беларуси, Евросоюз и США должны действовать совместно. 

В упомянутой резолюция, кроме прочего, А. Лукашенко называется незаконным руководителем, а международную общественность призывают оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа, фактическую аннексию страны. 

«США и Евросоюз должны углублять сотрудничество, обмениваться информацией и сплачивать силы для единого ответа в отношении лиц, ответственных за  нарушения прав человека в Беларуси», – сказал Л. Линкявичюс.

Глава МИД также выразил позицию Литвы и попросил о поддержке США по вопросу строящейся у границы Литвы Белорусской АЭС. Л. Линкявичюс подчеркнул, что этого белорусский проект реализуется в нарушение требований и рекомендаций безопасности международных организаций. 

Кроме прочего, Литва и США подписали соглашение о сотрудничестве в развитии инфраструктуры телекоммуникаций пятого поколения (5G). 

Администрация США в последнее время оказывает давление на союзников с целью не допустить китайский телекоммуникационный гигант Huawei к созданию сетей 5G.

Подобные декларации США ранее подписали с другими странами Балтии и с Польшей. В них закреплено, что поставщики технологий не контролируются правительствами зарубежных государств, в которых нет независимого правового надзора. 

Посол США в Литве Роберт Гилкрист в феврале этого года сказал в интервью BNS, что США надеются на то, что Литва должным образом позаботится о безопасности  5G и при внедрении технологии оценит угрозы, исходящие из Китая.

Компания Huawei заявляет, что придерживается международных правовых норм, а правительство или другие внешние организации ее не контролируют. 

  • Фото urm.lt
  • Фото urm.lt
  • Фото urm.lt

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