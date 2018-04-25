Л. Линкявичюс: в ЕС не осталось сомневающихся по санкциям А. Лукашенко

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Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что главы дипломатических служб Евросоюза наконец единогласно договорились о применении санкций в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко, внести его в список с другими новыми лицами.

«Был определенный спор, вносить ли А. Лукашенко, или не вносить, то сейчас (…) сомнений не осталось. Поскольку решение следует принимать единогласно, даже когда было мало выступающих против, мы не могли его принять. Сейчас этого нет», – сказал BNS министр.

В понедельник Совет министров иностранных дел ЕС принципиально одобрил расширение списка санкций в отношении белорусского режима, применение их в отношении России по причине отравления оппозиционера Алексея Навального.

«Сейчас технически придется выполнить определенную работу по дополнению списка лиц, попадающих под санкции в Беларуси. Поскольку было 40, но не было Лукашенко, и сейчас по соглашению сторон он должен быть в этом списке. Еще дополнительные должностные лица будут внесены. В принципе была договоренность ввести санкции и в связи с историей А. Навального. Как это будет выглядеть конкретно, пока рано говорить, но принципиальная договоренность есть», – сказал Л. Линкявичюс.

Он подчеркнул, что новейшие массовые задержания протестующих в Беларуси не позволяют говорить о том, что ситуация решается и меняется к лучшему.

В Беларуси с августа не прекращаются массовые протесты после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают результаты этих выборов сфальсифицированными.

Протесты подавляются силой, тысячи протестующих были задержаны.