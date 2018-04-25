Л.Линкявичюс: в странах Балтии растет понимание проблем БелАЭС

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Глава литовского МИД Линас Линкявичюс говорит, что в странах Балтии растет понимание коллегами проблем Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается в Островце.

Он сказал это на встрече в Риге с парламентариями и министрами иностранных дел Латвии и Эстонии.

«Это понимание растет, потому что раньше даже не хотели подробно обсуждать эту тему, честно говоря. Сейчас это четко прописано в совместном документе», – сказал министр BNS по телефону из Риги.

По его словам, в совместном заседании Балтийского совета подчеркивается, что ядерная безопасность и охрана окружающей среды соседних стран Евросоюза (ЕС) являются неотъемлемой частью внешней политики сообщества.

Как сказал министр, Беларусь призвали возобновить действия относительно плана БелАЭС с учетом результатов ее тестирования и других рекомендаций.

«Мы надеемся, что в этой сфере будет еще больше взаимодействия, но очевидно, что понимания становится больше», – сказал Л. Линкявичюс.

Он сказал, что подчеркнул политикам Балтийских стран, что реакция ЕС на БелАЭС будет формировать прецедент, в соответствии с которым страны-члены сообщества будут вести себя в тех случаях, когда по соседству будут строиться другие АЭС.

Литва с начала 2016 года стремится убедить страны-члены ЕС присоединиться к эмбарго белорусского электричества, однако другие страны Балтии такие шаги не предприняли. Эксперты признают, что электроэнергия с БелАЭС теоретически может попадать на общий рынок через Россию и Латвию.

Л. Линкявичюс сказал, что не просил коллег из стран Балтии не покупать белорусскую электроэнергию после ввода БелАЭС в эксплуатацию.

В последнее время представители властей Литвы стали понемногу менять риторику относительно почти построенной БелАЭС – раньше подчеркивалось, что она не может быть построены, сейчас больше говорят о ее безопасности.

Власти Беларуси говорят, что станция может быть введена в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Они отклоняют претензии Литвы по поводу недостаточных стандартов безопасности.