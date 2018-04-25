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Если не удастся договориться о требованиях педагогов, министр обещает уйти в отставку

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TOP,Новости,Образование,Общество

Если не удастся договориться о требованиях педагогов, министр обещает уйти в отставку

Фото Ирмантаса Гялунаса

Литовский министр образования Альгирдас Монкявичюс говорит, что готов уйти в отставку, если не удастся достигнуть соглашения о требованиях педагогов увеличить финансирование.

«Если мне не удастся достичь этого соглашения, о котором я говорю, я готов за это ответить, и если нужно, уйти», – сказал министр журналистам в пятницу после заседания комиссии по вопросам коллективного трудового спора.

В пятницу он обсудил с представителями организовавшего предупредительную забастовку Литовским профсоюза работников образования и науки, других профсоюзов, министерств Финансов, Социальной защиты и труда возможности выполнить требования, которые выдвигают педагоги.

Профсоюзы требуют выполнения содержащихся в подписанном два года назад коллективном договоре обещаний – выделить в бюджете 2020 года дополнительно на образование 117 млн евро.

Сейчас в проекте бюджета на следующий год на это предусмотрено чуть больше 55 млн евро.

Министр А. Монкявичюс выражает надежду, что в понедельник вместе с премьером Саулюсом Сквернялисом сможет сообщить добрую весть.

«В понедельник должны быть приняты решения в правительстве. Именно финансовые решения, которые должны быть зафиксированы как постановление правительства о корректировке бюджета, которое будет внесено в сейм», – сказал А. Монкявичюс.

«Я надеюсь, что мы с премьером сможем в понедельник сообщить добрую весть, что по сути принято во внимание и основные показатели, предусмотренные в изначальном договоре, будут достигнуты», – сказал министр.

Он добавил, что в пятницу с представителями профсоюзов договорено о выравнивании разницы в зарплате педагогов дошкольного обучения.

По словам министра, также договорено о повышении зарплат всех педагогов и преподавателей с сентября следующего года на 10% и о повышении их зарплат ежегодно на те же 10%.

В четверг часть учителей, воспитателей детских садов и педагогов высших учебных заведений Литвы провела предупредительную забастовку из-за недостаточного финансирования отрасли.

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