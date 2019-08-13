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Л.Линкявичюс хочет назначить послом в Канаде своего заместителя Д.Скусявичюса

Фото urm.lt

Заместитель министра иностранных дел Дарюс Скусявичюс предлагается на пост посла Литвы в Канаде.

Как подтвердили BNS дипломатические источники, представленная министром Линасом Линкявичюсом кандидатура была одобрена Комитетом Сейма по иностранным делам в июле.

С согласия Канады этот вопрос должен обсуждаться правительством, а окончательное решение примет президент.

36-летний Д.Скусявичюс работает вице-министром с января 2017 года.

Л.Линкявичюс и Д.Скусявичюс ранее состояли в Социал-демократической партии, но оба из неё вышли после того как Совет СДПЛ решил выйти из правящей коалиции.

В настоящее время Скусявичюс является беспартийным.

Отношения с Канадой в области безопасности важны для Литвы, поскольку эта страна  возглавляет международный батальон НАТО в соседней Латвии.

Литва и Канада также тесно сотрудничают в оказании помощи Украине — Литва присоединилась к управляемому Канадой Фонду помощи для поддержки реформ в Украине.

BNS

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