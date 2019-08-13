Л.Линкявичюс хочет назначить послом в Канаде своего заместителя Д.Скусявичюса

Заместитель министра иностранных дел Дарюс Скусявичюс предлагается на пост посла Литвы в Канаде.
Как подтвердили BNS дипломатические источники, представленная министром Линасом Линкявичюсом кандидатура была одобрена Комитетом Сейма по иностранным делам в июле.
С согласия Канады этот вопрос должен обсуждаться правительством, а окончательное решение примет президент.
36-летний Д.Скусявичюс работает вице-министром с января 2017 года.
Л.Линкявичюс и Д.Скусявичюс ранее состояли в Социал-демократической партии, но оба из неё вышли после того как Совет СДПЛ решил выйти из правящей коалиции.
В настоящее время Скусявичюс является беспартийным.
Отношения с Канадой в области безопасности важны для Литвы, поскольку эта страна возглавляет международный батальон НАТО в соседней Латвии.
Литва и Канада также тесно сотрудничают в оказании помощи Украине — Литва присоединилась к управляемому Канадой Фонду помощи для поддержки реформ в Украине.BNS
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