Учения НАТО планируются осенью в Латвии

Учения НАТО Silver Arrow и Furious Axe планируется провести осенью в Латвии, сообщает ТАСС.
По информации латвийского информагентства ЛЕТА, крупные учения вооруженных сил Латвии и подразделений иностранных вооруженных сил Silver Arrow пройдут с 23 сентября по 6 октября.
В них будут задействованы солдаты из Польши, Словакии, Словении, Литвы, Эстонии, Латвии и дислоцированный в республике многонациональный батальон НАТО. Будут отрабатываться навыки командования, планирования и руководства оборонными операциями. Учения Furious Axe состоятся на территории страны с 28 октября по 10 ноября также при участии национальных и иностранных вооруженных сил.
Запланированные на территории Латвии учения еще должно одобрить правительство страны.belta.by
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