Ландсбергис: экспорт Литвы в Тайвань составляет одну шестую прежнего экспорта в Китай

Gabrielius Landsbergis / Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Азиатские страны очень заинтересованы в торговле с Литвой, говорит министр иностранных дел. По словам Габриэлюса Ландсбергиса, экспорт в Тайвань уже составляет шестую часть литовского экспорта в Китай, а экспорт в Сингапур почти утроился.

«На мой взгляд, это очень хороший результат, учитывая, что Тайвань — это государство с населением 20 миллионов человек, а восстановлению отношений с этой страной мы уделяем лишь около года», — сказал глава литовской дипломатии заявил в четверг в Сейме во время «правительственного часа», отвечая на вопрос «трудовика» Артураса Скарджюса о том, что Литве удалось «сделать с Тайванем».

«Что вы сделали для будущих инвестиций, каков экспорт, какую выгоду удалось получить от сотрудничества с Тайванем», — спросил министра Скарджюс.

«Я ожидаю, что мы сможем превзойти то, что мы строили десятилетиями с недемократическим, авторитарным Китаем, куда наш экспорт составлял около 300 млн евро. Сегодня у нас почти 50 млн евро (идет) на Тайвань», — сказал Ландсбергис.

Он признает, что экономические и торговые отношения с Тайванем и другими азиатскими странами в прошлом были слабыми.

«Имя Литвы звучит в Азии как никогда громко, интерес к торговым отношениям высок как никогда», — добавил министр.

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