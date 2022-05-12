В 1-м квартале 2022 года преступность в стране возросла на одну пятую, страдают украинцы 

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Если сравнивать первый квартал этого года с таким же периодом прошлого года, то преступность в Литве выросла на одну пятую, говорит генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Как он указал новостному порталу Delfi, жертвами преступлений становятся не только литовцы, но и украинские беженцы.

«Около полусотни украинцев стали жертвами различных преступлений. Подавляющее большинство украинцев стали жертвами мошенничества — бытового, электронного и телефонного», — сказал в четверг начальник полиции.

Согласно открытым данным Департамента информатики и связи, в первом квартале прошлого года установлено 10 тыс., а за аналогичный период текущего года — 11,9 тыс. преступлений: примерно на 18,4% больше.

По словам Пожелы, еще 26 украинцев подозреваются в преступлениях: дорожно-транспортных происшествиях, кражах, насильственных преступлениях.

«Мы наблюдаем тенденции, что наш преступный мир нацелен на украинских беженцев», — сказал генкомиссар.

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