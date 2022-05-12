ООН: В Украине более 8 миллионов внутренних переселенцев

За последние две недели число внутренне перемещенных лиц в результате войны в Украине выросло более чем на 300 тысяч.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные Международной организации по миграции, по состоянию от 3 мая число внутренних переселенцев уже превысило 8 миллионов человек.

По данным этой организации ООН, в связи с масштабным гуманитарным кризисом в стране 44 процента внутренне перемещенных лиц допускают, что им вновь придется поменять место пребывания.

По состоянию на 17 апреля, организация оценивала число внутренне перемещенных лиц в Украине, которые покинули свои дома, но не уезжали за пределы страны, в 7,7 миллиона человек.