Ландсбергис: ЕС срочно должен утвердить энергетические санкции России

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что скорость имеет критическое значение в дискуссиях стран Европейского союза (ЕС) о дальнейших санкциях против России.

По данным Министерства иностранных дел, Совет ЕС по внешним сношениям в Люксембурге в понедельник утвердил основу для «политической поддержки шестого пакета нефтяных санкций против России» в связи с военной агрессией России против Украины.

«Россия громит Украину уже 47 суток. Мы никогда не забудем образы, которые доходят до нас из жестоко опустошенных городов, поэтому Европа все больше осознает, что санкции должны быть ужесточены, и они должны касаться энергетики, особенно нефти», — отмечает Ландсбергис в пресс-релизе МИД.

«Мы знаем, что нужно делать, и все больше настроя это сделать. Но сейчас критически важна скорость. Мы должны остановить Россию, иначе мы все проиграем», — добавил он.

По словам министра, эффект от санкций ощутят все, но другого пути нет – нельзя допустить, чтобы Украина проиграла.

«Литва всегда была лидером, требуя самых жестких и всеобъемлющих санкций. Мы не остановимся и не замедлимся. Если кому-то еще не хватает аргументов для спешки, то ему следует поехать в Бучу или в Бородянку — жертвам здесь поздно уже все. Сколько еще мы можем позволить себе опаздывать?», — заявил Ландсбергис.

По словам министра иностранных дел, пока Россия перегруппировывает свои силы и готовится к новым ударам на востоке и юге страны, ЕС может и должен сделать больше, чтобы помочь Украине победить Путина и его армию и начать процесс депутинизации. Важно продолжать оказывать военную поддержку.

За кулисами заседания совета министры иностранных дел ЕС вместе с главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом обсудили продолжающееся расследование ситуации в Украине, которое имеет решающее значение в связи с ужасными событиями в Буче и других освобожденных от России населенных пунктах.

По информации литовского ведомства, министры выразили решительную поддержку судебному расследованию и готовность помочь собрать и сохранить доказательства военных преступлений и преступлений против человечности.

Совет также обсудил инициативу Европейской Комиссии Global Gateway, направленную на развитие глобальных инфраструктурных проектов.

Ландсбергис сказал, что война России против Украины «не только обнажила зависимость Европы от природных ресурсов России, но и подчеркнула важность аспекта глобальной безопасности инфраструктуры».

Он подчеркнул необходимость рассмотреть вопрос о том, как инициатива Global Gateway может способствовать реконструкции инфраструктуры Украины и расширению ее связи с транспортными и энергетическими сетями ЕС.

На прошлой неделе ЕС ввел пятый пакет санкций, запрещающий импорт российского угля, но сторонники ужесточения санкций, включая Литву, призывают сообщество согласиться на эмбарго российских нефти и газа.

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