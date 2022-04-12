В Литве зарегистрировано 43,8 тыс. военных беженцев из Украины

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В Литве зарегистрировано почти 43,8 тыс. беженцев из Украины, 18,2 тыс. из них — несовершеннолетние, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 857 беженцев, из них 334 — несовершеннолетние, среди которых 87 детей до шести лет.

Недельный среднесуточный показатель прибывающих из Украины, по последним данным, составляет 489 человек.

Примерно треть прибывших украинцев зарегистрирована в Вильнюсском центре регистрации, около 6 тыс. — в Каунасском центре.

Почти 4,9 тыс. прибывших в Литву беженцев — это дети в возрасте до шести лет, 13,4 тыс. — в возрасте от 6 до 18 лет. Более 1,9 тыс. — люди в возрасте старше 65 лет.

Большинство прибывших подали прошения о предоставлении временного вида на жительство по гуманитарным причинам. Большая часть прибывающих — женщины и дети.

По данным ООН, за период начатой Россией месяц назад войны в Украине эту страну покинуло более 4,5 млн жителей, в целом свои дома вынуждены были оставить еще более 7,1 млн человек.

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