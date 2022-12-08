Ландсбергис: международная система не предотвратила войну России в Украине

В своем выступлении министр задал вопрос, может ли ОБСЕ еще отстаивать принципы суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и запрета на незаконное применение силы.

По его словам, на протяжении десятилетий принятие решений на основе консенсуса считалось ключевым преимуществом ОБСЕ.

«К сожалению, это эффективно только тогда, когда у всех сторон есть добрая воля и общая цель. Однако, как только хорошо вооруженное государство-член попытается вторгнуться в соседнюю страну, правило консенсуса парализует наши возможности принятия решений», — отметил глава литовской дипломатии.

«Если меры не были такими комплексными, как мы все думали, давайте их усилим. Если не было политической воли действовать, давайте ее создадим», — призвал он.

Министр также заявил, что необходимо решить, являются ли принципы хельсинкского Заключительного акта «лишь вехами или же правилами».

«Если мы взяли на себя обязательство соблюдать правила, их нарушение должно быть четко обозначено. Либо мы следуем этим принципам, либо нет», — сказал Ландсбергис.

Глава литовской дипломатии призвал страны-участницы Постоянного совета ОБСЕ увеличить военную помощь Украине, приложить усилия, чтобы помочь разрушаемой войной стране пережить эту зиму.

Министр также акцентировал усиление давления на Россию и Беларусь, изоляцию этих стран и применение санкций, обеспечение отчетности.

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