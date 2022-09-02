Ландсбергис о высказывании главы ЕК о Горбачеве: было бы хорошо не забывать о нас

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в четверг заявил, что председателю Еврокомиссии (ЕК) «было бы хорошо» принять во внимание и историю стран Балтии при оценке вклада последнего лидера Советского Союза Михаила Горбачева.
Глава ЕК из Германии Урсула фон дер Ляйен была одной из первых самых высокопоставленных политиков, выразивших соболезнования в связи со смертью Горбачева.
Она назвала бывшего президента Советского Союза «надежным и уважаемым» лидером.
«Думаю, было бы хорошо не забывать и о другом опыте стран Балтии», — сказал в четверг журналистам в Вильнюсе Ландсбергис.
На Западе высоко ценят вклад Горбачева в окончание Холодной войны, а в Германии его помнят как человека, не помешавшего воссоединению Германии.
Однако в Литве его будут помнить как силой подавившего стремление страны к независимости страны.
По словам Ландсбергиса, комментарий председателя ЕК «еще раз показал (…), что мы по-разному видим Россию, что мы иногда по-разному видим историческую память».
«Нужно еще больше усилий, нам нужно больше говорить, объяснять свой опыт. Та же история с нашим 13 января должна привлечь больше внимания в коридорах Брюсселя», — сказал министр.
В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета погибло 14 человек.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено