Ландсбергис о высказывании главы ЕК о Горбачеве: было бы хорошо не забывать о нас

Она назвала бывшего президента Советского Союза «надежным и уважаемым» лидером.

«Думаю, было бы хорошо не забывать и о другом опыте стран Балтии», — сказал в четверг журналистам в Вильнюсе Ландсбергис.

На Западе высоко ценят вклад Горбачева в окончание Холодной войны, а в Германии его помнят как человека, не помешавшего воссоединению Германии.

Однако в Литве его будут помнить как силой подавившего стремление страны к независимости страны.

По словам Ландсбергиса, комментарий председателя ЕК «еще раз показал (…), что мы по-разному видим Россию, что мы иногда по-разному видим историческую память».

«Нужно еще больше усилий, нам нужно больше говорить, объяснять свой опыт. Та же история с нашим 13 января должна привлечь больше внимания в коридорах Брюсселя», — сказал министр.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета погибло 14 человек.

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