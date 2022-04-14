Ландсбергис обратился к руководству ФРГ: оплачивая российский газ, вы платите за танки

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Первый руководитель Литвы после восстановления независимости Витаутас Ландсбергис призывает Германию отказаться от российских газа и нефти.

Ландсбергис обратился с письмом к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Олафу Шольцу, утверждая, что в их власти «объявить эмбарго на российские нефть и газ».

«Каждый день, когда вы платите за российские нефть и газ, вы платите за путинские танки, за то, чтобы они свирепствовали на украинской земле. Вы платите за то, чтобы агрессор продолжал убивать, калечить и уничтожать», — говорится в обнародованном в четверг письме Ландсбергиса.

Он отмечает, что Евросоюз уже выделил Украине один миллиард евро, однако «тот же Европейский союз платит один миллиард евро за российские нефть и газ, финансируя таким образом военного преступника».

Ландсбергис в обращении к руководству Германии также призвал передать Украине вооружение.

«Каждый день, когда ваше правительство медлит с продажей или передачей Украине немецкого вооружения, танков, артиллерии и боеприпасов, вы помогаете Москве продолжать агрессию», — сказал бывший руководитель Литвы.

«Война и убийства должны прекратиться. И в ваших силах — ввести эмбарго на российские нефть и газ. В ваших силах запретить деятельность сторонников российских военных преступников и российской пропаганды. И поставлять Украине необходимое вооружение», — отмечает Ландсбергис.

Ландсбергис также в понедельник принял участие в акции протеста у посольства Германии в Вильнюсе, участники которой призвали Берлин отказаться от российских энергоресурсов и поставлять больше оружия подвергшейся нападению России Украине.

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