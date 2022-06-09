Ландсбергис: Переговоры Турции и РФ по украинскому зерну без Киева — странные

«Дискуссии об украинских портах не могут происходить без их ведома», — добавил он.

По запросу ООН Турция вызвалась сопровождать конвои судов из украинских портов, несмотря как на украинские, так и на российские мины.

Со своей стороны, Киев, который не принимал участия в переговорах в Турции, заявляет, что готов создать безопасные коридоры для возобновления экспорта из своих портов, но ищет гарантии безопасности, что Россия не будет атаковать его порты.

Однако до сих пор на переговорах не было достигнуто никакого прогресса.

По словам Ландсбергиса, украинские порты необходимо защищать: либо посылая военные корабли для сопровождения перевозимого зерна, либо предоставляя больше оружия самой Украине.

«Проясняются контуры, что точно нужно, какие вооружения. Мы будем помогать Украине, чем сможем, чтобы вооружение дошло до портов, когда они будут открыты на их условиях», — сказал министр.

По его словам, часть необходимого вооружения Украина уже получила, но «возможно понадобиться более современны ракетные системы», которые смогут сдерживать Россию.

«Вооружения есть у стран НАТО и партнеров по НАТО (…). Мы пытаемся помочь украинцам собрать эту информацию, чтобы они могли напрямую обратиться к партнерам», — сказал глава литовской дипломатии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее на этой неделе, что в настоящее время в стране заблокированы около 20-25 млн тонн пшеницы, а после нового урожая осенью ее может стать 70-75 млн. тонн.

Россия и Украина производят 30% мирового производства пшеницы.

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