Растет вероятность затяжной войны — Всемирный банк

Представитель ВБ подтвердил прогноз о падении экономики Украины на 44% в этом году.

«Однако из-за длительной войны, когда в некоторых регионах Украины все еще продолжаются активные боевые действия, мы не можем быть уверены в наших предварительных прогнозах по восстановлению в среднесрочной перспективе. Поскольку ВВП испытывает влияние из-за того, что активные боевые действия продолжаются на довольно значительной территории страны, а остальная Украина страдает от обстрелов, что наносит соответствующие убытки для инфраструктуры, имущества и, следовательно, средств к существованию и рабочих мест», – пояснил Банерджи.