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Растет вероятность затяжной войны — Всемирный банк

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Вероятность затяжной войны России против Украины растет, заявил региональный директор Всемирного банка  по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью Интерфакс-Украина.

«К сожалению, вероятность того, что война может продолжаться и после 2022 года, в настоящее время растет», – сказал он.

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Представитель ВБ подтвердил прогноз о падении экономики Украины на 44% в этом году.

«Однако из-за длительной войны, когда в некоторых регионах Украины все еще продолжаются активные боевые действия, мы не можем быть уверены в наших предварительных прогнозах по восстановлению в среднесрочной перспективе. Поскольку ВВП испытывает влияние из-за того, что активные боевые действия продолжаются на довольно значительной территории страны, а остальная Украина страдает от обстрелов, что наносит соответствующие убытки для инфраструктуры, имущества и, следовательно, средств к существованию и рабочих мест», – пояснил Банерджи.

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