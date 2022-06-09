Науседа: раскол в сейме обусловлен бесцеремонными действиями правящего большинства

«В такой сложной геополитической ситуации Литве как никогда нужно единство и способность выслушать другого. Увы, принципы бульдозера в политике и бесцеремонное стремление правящего большинства «победить» оппонентов любыми средствами раскололи сейм и привели к ситуации, которой мы не видели уже несколько десятилетий», — говорится в комментарии, которой прислал BNS представитель президента Ридас Ясюлёнис.

«Президент призывает руководство сейма срочно искать решения, которые обеспечат слаженный законодательный процесс и не будут раскалывать ни парламент, ни общество», — утверждается в нем.

Конфликт возник из-за рассмотрения в сейме интерпелляции министру сельского хозяйства Кястутису Навицкасу.

После речи президента Греции в сейме в четверг представители оппозиции заявили, что с ними перестали считаться и покинули зал.

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